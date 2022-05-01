中央推與病毒共存為選舉？ 蔣萬安：專業防疫不是政治防疫

外界質疑中央與病毒共存政策有選舉考量，國民黨立委蔣萬安1日指出，是否有選舉考量要問指揮中心，但很多民眾不理解政策為何翻來覆去、一日三變且草率上路，民眾希望看到專業防疫不是政治防疫。

蔣萬安今與北市議員李柏毅前往景美市場發送康乃馨，希望媽媽們都可以有一個愉快的母親節。

對於中央與病毒共存政策被認為有選舉考量，蔣萬安表示，民眾的反應是最直接，看到比如現在快篩陽性才做PCR，但前題是快篩劑要充足，現在還是一劑難求，即便實名制上路，但是參照其他國家經驗，取得方便性、價格合理，在台灣還要排隊、擠爆藥局才能取得限量的快篩劑。

蔣萬安指出，面對未來持續嚴峻的疫情，快篩試劑勢必要能夠更多、更大量，才能讓民眾真正落實以篩代隔政策，最重要的是減輕基層公衛人力負擔，很多人反應快撐不住了，每天開的居隔單，從一開始拖3天到現在拖10天還開不完，也就是說怎麼透過政策減輕負擔，讓人力做最有效運用，進行輕重症分流確保醫療量能，要讓輕症民眾在家自主管理，快篩試劑一定要充足，是迫切要處理的問題。

他強調，是否有選舉考量要問指揮中心，在基層聽到民眾聲音不解很多政策為何翻來覆去、一日三變且草率上路，民眾想看到的是專業防疫不是政治防疫。

此外，民進黨內部傳出市長選舉要找北市副市長黃珊珊合作，蔣萬安說，政黨之間的合作都基於各自利益，綠白2014年也合作過，但政黨利益不能凌駕人民利益，我們絕對是以人民利益放在最優先位置。