台鐵五月一日罷工，推出「類火車」因應，但民眾普遍接受度不高。新左營站站長劉俊哲表示，這是因為民眾的觀念已經根深蒂固，突然改變令他們很不習慣。交通部公路總局有支援人力，在新左營站大廳協助民眾搭車。

新左營站1日午時的旅客稀疏。90歲陳姓奶奶表示，她要去台南，上午已經到過新左營站，但得知沒有火車可搭乘，只好先回家，接近中午時再來。她覺得台鐵對於罷工應該做好更完善的準備，不要讓民眾等候太久。

要去嘉義的郭先生表示，台鐵不應該這樣罷工，影響旅客權益，他與太太到了車站才知道台鐵罷工，且搭乘的班次變得比平日更少，希望以後不要再有這類的事情發生。

要搭火車去桃園的葉小姐說，她與朋友約了要要去桃園，可能因為時間比較充分，所以覺得沒有受到多大的影響，但其他人或許不這樣想，她希望台鐵罷工趕快落幕。

對於台鐵罷工，劉俊哲說，他是台鐵老兵，只能面對，協助旅客順利搭乘類火車；他希望這是最後一役。他預估，旅客下午才會湧現，台鐵、公路總局人員會引導旅客搭車。

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