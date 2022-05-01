本土個案連日破萬，為避免篩檢量能潰堤，台北市長柯文哲日前拋出「快篩陽再來做PCR」主張，衛福部長陳時中昨罕見呼應，並表示「很快就會要求」。對此，北市副市長黃珊珊受訪表示，中央終於看到此問題，接下來應盡速訂出相關作業流程，商討快篩陽性卻無法做PCR的部分該怎麼處理。

黃珊珊今出席信義廣場狗活動區啟用記者會，她表示，快篩陽性在疫情爆發後會越來越多，加上PCR量能本來就吃緊，若等到每個人都要做PCR才算確診，將來全部會卡在採檢系統，所以這是必然要做的事，只是北市提早看到問題，「終於看到這個問題」，接下來中央要趕快訂出相關處理步驟。

黃珊珊指出，假設中央突然宣布要將快篩陽性視同確診的話，後續還有非常多的步驟要做，因此北市也在準備，是不是快篩陽性部分也要有所謂的通報，否則將來沒辦法做PCR的那些人該怎麼辦，市府昨天已在討論此事，希望中央儘速對此有相關準備。

黃珊珊認為，台北市醫療量能相對充沛，各大醫院將急性病房轉做專責病房的比例，從10％加到15％，但盡量不影響院內醫療運作，在疫情暴增之時，醫療量能是決定防疫作為的最後防線，不能被攻破，必要的話，可能有些活動真的要停下來。

專家指出5月上旬疫情將出現高峰，長輩死亡率將攀升，黃珊珊表示，市府還是希望民眾能正常生活，現在守的就是機構，台北市也會持續加開專責防疫旅館，避免個案在居家照護期間，影響到家中的老人和小孩，導致家戶感染。

黃珊珊強調，台北市篩檢量沒有不足，除現有的7大社區篩檢站外，未來榮總還會再開，目前篩檢站也沒有大排長龍的狀況，但以後可能會不足，所以要先做準備。

此外，台北市26日建立確診者簡訊通報系統，要求個案自行回報接觸史，但中央自主回報系統已於今日上線，黃珊珊說，昨晚已將北市系統停掉，先前已填寫的資料會盡快消化掉，以後都以中央系統為主。