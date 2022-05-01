台中市府會餐敘繼昨晚有8人確診後，包括台中市副市長令狐榮達、1名文化局官員也陸續傳出PCR陽性確診，累計至今參加餐會的24人中，已有10人確診。令狐榮達表示，他昨晚有些微咳嗽，基於安全起見做PCR，今早結果出爐為陽性。此外，觀旅局長韓育琪快篩為陽性。

疫情燒進台中府會，除市長盧秀燕4月26日接觸到確診者、目前在自主健康管理，文化局長陳佳君4月28日因喉嚨痛、流鼻水及輕微發燒，自行快篩陽性，到醫院進行PCR確診，因她4月26日曾參加市議會文教委員會的餐會，與會其他人都分別進行快篩。

截至昨天晚間為止，包括陳佳君、教育局長楊振昇、新聞局長鄭照新、運動局1名官員，以及台中市議員江肇國、王立任與2名議會官員確診，而今天早上另名文化局官員、令狐榮達也因PCR陽性確診，目前該傳播鏈已累計10人確診。

令狐榮達說，他周五快篩為陰性，目前也沒有發燒、流鼻水等症狀，只是有一點點咳嗽，但因在居隔中，基於安全起見做PCR檢查，結果為陽性；該名文化局官員則是昨天出現喉嚨沙啞情況，晚間到醫院快篩、結果為陰轉陽，之後進行PCR檢測、上午結果出爐為陽性。

目前府會餐敘傳播鏈已累計10人確診，至於韓育琪則快篩陽性，目前還在等待PCR結果，市府強調，詳細情況下午疫情記者會將說明。