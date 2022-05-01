交通部常次祁文中今也到現場視察狀況。（桃園監理站提供／陳夢茹桃園傳真）

5月1日台鐵局列車停駛，多數民眾都有接收到相關資訊，桃園火車站人潮非常冷清，只有外籍移工因語言不通，仍不曉得今天台鐵列車停駛。

桃園監理站站長黃成民表示，為減少運輸衝擊，火車站周邊有協調桃園客運、國光客運、中壢客運等提供轉乘服務，現場都有台鐵人員、鐵路警察、監理站人員協助民眾，今天人潮並沒有預期的多，目前不需啟動機動增班。另外交通部常次祁文中今也到現場視察狀況。

「外籍移工比較多！」黃成民指出，大部分民眾都知道5月1日台鐵局列車停駛的訊息，但仍有遇到少數人詢問今天列車是否真的停駛、覺得不便等狀況。他說，今天停靠桃園的區間車僅4輛，南北各2輛，最晚的班次是開往新竹，將於晚間8點36分停靠桃園站，將待列車駛離後約9點多客運轉乘服務才會解除任務。

桃園監理站補充，桃園車站周邊，前站在萬壽路旁即有往台北松山機場的「5116」路線，復興路上NOVA前有桃園客運往鶯歌三峽的「5001」，國光客運桃園站提供往台北的「1816」、往台中的「1861」、往高雄的「1862」路線。

中壢客運桃園總站提供的往松山南港「9069」、往市府轉運站的「9009」及總站旁有往來內壢、中壢班次密集的「1路」市區客運路線；後站火車站旁則有往板橋、萬華「9089」及往松山機場的「1662」路線，另外延平路上桃園客運總站則提供往鶯歌方向的「5005」、往台北市府轉運站的「9005」、圓山轉運站的「9023」及往高鐵桃園站的市區客運「302」、「206」等路線。