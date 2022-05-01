曾啟發眾多恐怖電影的詛咒人偶「羅伯特娃娃」（Robert Doll），目前仍在美國的博物館展出中，主持人戴立綱指出，羅伯特娃娃有百年歷史，平時被鎖在一尊玻璃櫃中，一旦有遊客來訪時口出惡言及抱持嘻笑態度，會遭到娃娃的詛咒，館內現場更張貼了上百封的信件，全是來自世界各地的遊客，因來訪時未注意禮貌，遭逢厄運後連忙寫信來賠罪。

據外媒報導，羅伯特娃娃身高約101公分，外型是一位面無表情的水手，由德國的「Steiff」工廠製造，一位19世紀的藝術家羅伯特為第一任物主，他在1904年收到祖父贈送的羅伯特娃娃為禮物，但羅伯特曾先後前往巴黎和紐約攻讀藝術，便一路輾轉交給不同的擁有者，歷經百年後，羅伯特娃娃現為佛羅里達州的基韋斯特歷史博物館館藏。

資深媒體人黃敬平說，羅伯特娃娃擁有強大法力，會詛咒所有沒禮貌、出言不遜的遊客，它的展示櫃後方貼滿了上百封信件，全是來自世界各地的遊客因參訪時，未注意禮節遭逢詛咒後，特地跨洋寫信來賠罪，許多人深信自己發生車禍、破產、婚姻失和、錯過航班、弄丟行李或寵物死亡，都是因為得罪了羅伯特娃娃，它的展示櫃前也堆滿了糖果、錢幣甚至是大麻，作為供奉它的祭品。

據傳羅伯特娃娃體內寄宿了一個邪惡的靈魂，令它可以任意移動，甚至能改變面部表情，館方人員曾對此透露，某任物主夜晚醒來時，發現它拿著一把刀站在床尾，還發出咯咯地怪笑聲，它過去也常因深夜在宅邸走動，令屋主不勝其擾，直到1994年才被送到博物館。許多好萊塢恐怖電影也深受啟發，包括《恰吉》（Child's Play）、 《厲陰宅》和《陰陽魔界》等作品，據稱羅伯特娃娃不喜歡被拍照，更不能任意觸摸，所有遊客參觀時，都需嚴格遵守館方規定，確保自己不會惹怒羅伯特娃娃。