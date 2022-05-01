為抗議台鐵「公司化」相關配套措施不完善，台鐵工會發起「51勞動節不加班」的罷工行動，使得今（1日）台鐵班次全面停駛，只有少量班次運行，而交通部為疏運旅客，開行「類火車」，也被許多鐵道迷酸爆，諷刺道「有沒有類台鐵便當？」。

據《中時新聞網》報導，交通部「類火車」今日正式上路，共開出138班次、載運609人，台鐵臨時班次上午10點則開出順利6列、載運1144人，而從近日交通部、花蓮監理站，以及《中時新聞網》記者所拍攝的照片可看到，所謂「類火車」是使用客運業者的遊覽車進行運輸，在車窗擋風玻璃後放置資訊圖卡，同時乘車現場也設有「類火車乘車處」的指引。

鐵路雜誌《Rail News鐵道》粉專今也發文朝聖「類火車」，搭乘由新左營站開往台東的類火車客運班次，讓許多鐵道迷在貼文留言區留言酸爆交通部「聽說類部長會出來視察，記得喊他一下」、「不知道有沒有類台鐵便當？」、「還好不是接駁車在鐵軌上開」，也有鐵道迷批評道「為了這個還得印告示、掛布條，真是累死基層不嫌煩」、「古有指鹿為馬，今有指公車為火車，真是笑死人！」、「客運就客運還講什麼類火車？是在類什麼？」。