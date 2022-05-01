苗栗火車站一片空蕩蕩。（李京昇攝）

苗栗火車站在各個區域張貼停駛告示。（李京昇攝）

台鐵企業工會宣告勞動節火車駕駛集體「合法休假」，今天5月1日列車全面停駛，只有18車次臨時加開區間車、區間快車。苗栗上、下午各僅有1班次，今天上午一早，苗栗車站除1位站務員和5位志工，整個車站空蕩蕩，不少遊客仍到車站碰運氣，但還是撲空搭不到火車。

余姓站務員表示，雖然51台鐵停駛早在網路、媒體上公告已久，但今天從早上7點多陸續還是有旅客到車站，想看看能不能搭火車。

為避免民眾得不到正確訊息，苗栗車站前站、後站都有張貼停駛告示牌，並有安排志工在入口處向旅客說明，同時進站前也有人員站崗，讓遊客安心諮詢。

而苗栗臨時加開班次，只有2個班次，分別是早上10點15分發車的2151班次，以及下午5點46分發車的2272班次，有一對情侶早上8點多想搭車出遊，兩人匆匆忙忙走到火車站，結果撲空搭不到火車。

他們表示，雖然知道火車停駛，但還是想碰碰運氣，結果最早一班是10點多，所以他們最後仍改搭客運到台中；另名男子則說，他太習慣搭火車，原本想搭火車回新竹，但一到火車站才想起火車沒開，隨後也改搭乘客運。