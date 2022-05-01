結婚前要先簽協議書？一名男子近日在臉書社團「靠北女友my girl」發文，表示自己和女友都35歲，已交往2年，因為雙方工作忙碌一直沒有同居，最近女友因懷有身孕，所以在籌備結婚事宜，沒想到女友竟提出要簽「婚前協議書」，讓他十分錯愕，聽到的時候也很難過，由於他本身家庭經濟狀況不算良好，卻意想不到女友要求財產要劃分清楚，令他心裡非常受傷。

網友發文詢問大家意見。（圖／翻攝自臉書社團「靠北女友my girl」）

原PO表示家裡因父親好賭，欠下不少債務，自己和妹妹每個月都須拿出一萬多還給銀行，媽媽又需要請長期看護，也是一筆驚人開銷。而女友在結婚前不久才透露自己名下有一套房子，希望結婚前先簽協議書，標明即使離婚後這間套房也不納入夫妻共同財產內，女方也表明自己的態度，認為不簽也沒關係，本身家裡經濟狀況就不錯，加上薪水也夠養活孩子，雖然原PO知道女友心中有顧慮，但聽她說出來還是非常難受。婆婆在知曉情形後卻大罵女友太愛計較，覺得既然是一家人就應承擔家中一切，反正女友薪水很高，趕緊嫁進來才能幫忙還債，這種情況讓原PO相當為難，「我也不想讓我女友摔進我們家的坑來，但如果是你們，看著女友肚子越來越大，你們還會結婚嗎？」

網友們認為原PO太過分了，要他趕緊放過女友。（圖／翻攝自臉書社團「靠北女友my girl」）

貼文一出，立刻引來大批網友撻伐，「她買的房你在肖想什麼？她的薪水高你們家在肖想什麼？我覺得最可怕的是你居然會考慮這種東西」、「要是我就自己生自己養」、「誰要跟你們一起淌這個混水？」、「是我遇到這種極品家庭直接打掉」，認為原PO趕緊放過女友，不要拖人家下水。還有網友也在留言點出，「婚前財產都是個人的，不需再簽協議書」。