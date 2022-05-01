因應台鐵工會發動五一依法休假不出勤服務，交通部推出「類火車」臨時路線疏運旅客，引發各界熱議。前國民黨立委陳學聖表示，在34年前，台鐵列車駕駛也因工時太長，決定在五一勞動節這天罷工，當時還在擔任記者的他也在台北火車站目睹了整個過程，「為什麼那麽多年過去，台鐵員工根本訴求始終未獲解解決，這應該才是政府好好省思最大的問題吧！」

陳學聖今天(1日)在臉書上表示，台鐵員工在五一勞動節今天集體休假，造成表定列車全部停駛，只剩下「類火車」，聊表象徵。回到民國77年，台鐵列車駕駛也因工時太長，在五一勞動節這天，決定罷工，當時自己還在擔任記者，保交通新聞，目睹了整個過程。

陳學聖指出，當時台灣剛解嚴，各種社會運動百花齊放，相對來說，也是呈現一種亂局。而國民政府在大陸末階段，就飽嚐罷工、罷市、罷課之苦，所以只要聞「罷」就色變。因此當台鐵傳出要罷工時，政府非常緊張，立刻沙盤推演各種對策，甚至把所有可以調度會開火車的人全部整理成冊，包括部隊的火車駕駛兵，「反正，就是不能讓火車停駛，這在當時初解嚴時期，有很大代表政府穩定人心的作用」。

陳學聖回憶，34年前的勞動節當天，早上6點不到，包括記者、台鐵、和交通部的一堆政府官員都擠在號稱天下第一站的台北火車站，等待火車是否有準時發出第一班車。結果，時間過了，真的罷工成功，停駛了！這是台鐵百年來的第一次！是員工爭權益的里程碑，但現場也有不少老台鐵人落下眼淚，因為他們認為他們沒守住台鐵的光榮，讓乘客失望了，「這幕落淚的情景，我一直沒忘記。

陳學聖感嘆，34年過去，台鐵再度停駛，過往那種緊張、悲壯、光榮參雜五味的氛圍不見了！停駛，也就停駛了！社會早已習慣承受，只是為什麼那麽多年過去，台鐵員工根本訴求始終未獲解解決，這應該才是政府好好省思最大的問題吧！