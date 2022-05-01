本土Omicron疫情快速擴散，確診後如何提早發現惡化將是救回一命的關鍵，台大醫院急診醫學部臨床教授李建璋指出，Omicron本質還是SARS病毒，就算打了疫苗，嚴重還是會要人命，想提早找出確診家人是否出現呼吸衰竭，可用血氧機監測，當血氧濃度小於95%超過30秒以上，或是在家走路3至6分鐘血氧下降大於4%以上，可能代表確診者正在呼吸衰竭。

本土疫情今年起至4月30日已累計12人死亡，李建璋在臉書表示，因為Omicron傳染力高，產生大量在家隔離的病患，無法全部住院，所以如何提早偵測到惡化的警訊將是救命關鍵。若確診者要更早偵測出惡化，必須依賴自我血氧監測，在家自備血氧機測量。他指出，正常人的血氧大於95%以上，如果血氧持續小於95%超過30秒以上，就是一個警訊，但前提是手指不能擦指甲油、不能冰冷。

李建璋表示，對於血氧正常超過95%以上卻還是不舒服的病患，可考慮壓力測試，方法是在家中正常來回走路6分鐘，年紀大患者走3分鐘即可，走完後如果血氧下降大於4%以上，也代表可能有潛在的呼吸衰竭正在進行中。

李建璋表示，目前已知年紀大於70歲以上，有超過1個以上的慢性疾病，抽菸、肥胖，還有懷孕的婦女是病情恐快速惡化的高風險族群，一旦出現呼吸喘快、意識變化、血壓降低，就必須立刻就醫。

李建璋指出，要避免重症，沒有任何一個部署比打疫苗更重要，但這次有慢性病患者打了第三劑還是身亡，表示保護力還不夠，最近剛出爐的以色列第四劑疫苗臨床試驗結果顯示，打第四劑是安全的，可以進一步減少2/3重症患者，目前第四劑已經開放，可鼓勵家中長輩施打。

對於台灣疫情走向，他認為目前就好像洪水將至，既然已知圍堵不再是辦法，就要疏導，讓感染在健康的年輕人中穩定傳播，避開老弱婦孺，「規劃NPI（非藥物公衛手段）、疫苗、血氧劑、抗病毒藥物、醫療量能，將是大禹治水成功的關鍵」。