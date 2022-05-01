台北市長柯文哲提出快篩陽性視同確診、快篩陽性再做PCR，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都表不同意見，柯文哲呼籲陳時中，「不管是我或侯友宜，第一線帶兵打戰最了解前線，所以說不要在辦公室吹冷氣看報表，跟第一線會有誤差。」新北市長侯友宜今（1）日上午被媒體詢問有何看法，他表示，快篩陽視同確診是一定要走的路，中央相關配套與辦法一定要修改，地方才可以實施；另快篩陽後才做PCR是可行的，但要讓民眾買得到快篩試劑。

侯友宜說，快篩陽視同確診是一定要走的路，過程中希望能夠穩健快速做好轉換，當中必須考慮幾個點，就是快篩陽出來以後，如何快速通報到系統後端，以及中央相關的一些規定和辦法要做修改。

侯友宜表示，中央一定要把相關配套及相關辦法修改後，地方才可以實施，快篩陽視同確診這是一定要走的路，目前面對這麼大的量，這個方向是清楚、明確的，也希望在把配套以及整個辦法、流程做一個修改以後，趕快來做推動。

另對快篩陽才PCR侯友宜表示，新北市目前有31處篩檢站的篩檢量，在這段時間也會轉型，但在轉型過程中，必須要考量快篩試劑實名制剛剛推出，要讓市民能購買到快篩試劑，快篩能夠普及化，快篩陽以後到門診，這樣才有意義。

侯友宜認為，快篩陽以後才做PCR是可行的，但也要讓快篩試劑大家買得到以後，另外也要有配套，就是如何開綠色的通道，萬一有症狀，這些綠色通道怎麼走，讓民眾可直接進到社區篩檢站，這是兩個配套都要一起做。目前新北市現階段就是讓快篩試劑能夠讓民眾買到，未來再幾天，看整個快篩試劑的量，如果市民都買得到的話，快篩陽再到PCR篩檢站來採檢，這就可以做了。

最後媒體詢，問如果大人確診家裡有小孩，沒辦法居家隔離，再加上檢疫所、防疫旅館排不到，有無解套的方法？侯友宜說，基本上如果沒有辦法做到一人一室居家照護的狀況，我們會盡力送到集中檢疫所。