壽險業擴大關懷社會層面，其中，開發金(2883)子公司中壽去年創國內先例，與台東縣政府合作推出「社會工作人員團體意外保險計畫」後，今年延續此項合作，讓台東縣政府社工人員持續享有團體意外保險的保障。全球人壽過去除捐贈台北市政府外，今年又再持續擴大捐贈台南市政府弱勢家戶(低收入戶)微型保險，本次捐贈受惠人數約9300人、捐贈總保費逾新台幣122萬元。

從2015年起，中壽與台東縣政府在內的多縣市政府，已共同推動微型保險多年，讓許多弱勢家庭能享有一份保障，而現在則是擴大關懷層面，由單純的提供「弱勢基本保障防護網」延伸至照護「弱勢照顧管理者」的領域，不僅展現創新作為，此舉更是同業首創。

中壽表示，社工人員是一群專業的助人工作者，以實際行動關懷社會各角落，是身處在第一線維護社會安全網的重要力量，繼去年之後，今年再次與台東縣政府合作，提供任職縣內的社工人員團險保障，做為他們的執業時依靠、後盾。此項「社會工作人員團體意外保險計畫」，提供為期一年的團體傷害保險，內容有意外身故保險金、意外失能保險金、實支實付意外醫療保險，預計將會有約400人可增添保障。

中壽長期積極推動普惠金融，在推動微型保險方面，開辦至今已納保逾10萬人次，也結合失智症協會、多扶事業等異業力量，不斷提升對不同弱勢族群的服務。

本次全球人壽微型保險捐贈對象為台南市低收入戶，由全球人壽、台南市政府、社團法人臺南市好人好事運動協會三方共同合作，並由協會擔任要保單位，為台南市低收入戶提供一年期的微型傷害險保障，擴大微型保險保護網。全球人壽表示，目前累積捐贈團體微型傷害保險已達2萬人次，總計保費約310餘萬元。