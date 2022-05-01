國小3年級資訊教育課程52支影片置於「教育部因材網」。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市政府教育局受教育部委託，以台中市資訊教育市本課程為基礎，發展適合全國學生使用的「教育部國小資訊教育參考教材」及建置相關數位學習影片，目前已完成國小3年級資訊教育課程52支影片，置於「教育部因材網」( https：//adl.edu.tw/HomePage/home／/)供全國師生使用。

教育局長楊振昇表示，教育局率全國之先，發展出完備的國小資訊教育參考教材，並跨縣市合作，分別於109、110年度與彰化縣、南投縣簽訂合作意向書，授權課程導入並協助其師資增能培訓，共同奠定中區資訊教育良好基礎。

教育局指出，為加強推動資訊科技、建置智慧學習環境，台中市率全國之先扎實發展課程、進行師資培育、匯集資源，並編纂發行國小3至6年級資訊教育參考教材8冊，希望對師生在資訊教育的教與學提供充分支持。

教育局提到，台中市幅員廣闊，各區學校皆有不同特色與發展，因此台中市資訊教育市本課程架構，採每學期15節基本學習內容，搭配5節特色課程，除培養學生資訊基礎知能，也協助各校發展校本特色。

崇倫國中組長曾曉芬表示，資訊教育市本課程的推行，可弭平國小銜接國中科技領域的學習落差，解決課程的縱貫與橫向連結困境，且資訊教育市本課程建置的「探寶森林」學習資源與認證平台，讓教師可透過線上評量及任務分派了解學生學習情形，學生透過卡牌遊戲方式進行對戰任務，更能引起學習動機，藉此逐步發展孩子的資訊基礎能力。