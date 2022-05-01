反萊豬醫師蘇偉碩蘇偉碩偕同太太現身聲援。（洪靖宜攝）

30年前5月1日勞動節顏坤泉入監服刑，30年後他選在同天宣布參選高雄前鎮、小港市議員，現場更吊一起巨大的防毒面具，象徵對空汙議題的關注，他表示對此次選情有信心，現場約近50位民眾支持，反萊豬醫師蘇偉碩蘇偉碩也現身聲援。

左翼聯盟顏坤泉1日於勞工公園舉辦參選前鎮、小港市議員記者會，現場更吊一起巨大的防毒面具，象徵對空汙議題的關注，他提及，1992年5月1日勞動節，因為高雄製鞋大廠安強、十全美的抗議，成為解嚴後台灣工運首位入獄者，30年後，他特意選在5月1日的這天，正式宣布參選前鎮小港區市議員。

顏坤泉說如果當議員只有監督市政、為民服務是不合格，應該對民生問題關注，他指出南部是重工業區，煙囪一堆，加上高雄自來水質最差，是每個議員都要努力改善，而高雄市長應為老百姓爭取權益，不是暖男是軟男。

現場約近50名民眾到場支持，就連反萊豬醫師蘇偉碩蘇偉碩也現身坐在第一排，蘇說到場就是支持顏坤泉出來參選，30前年他入監服刑時，他還在正在讀大學，顏坤泉是啟蒙他社會意識，因此偕同太太王文心一同到場支持聲援他。

不過這次前鎮小港地區競爭激烈，民進黨推出陳致中、鄭光峰、黃雍琇和黃彥毓，國民黨還有曾麗燕、蔡武宏、陳識明及呂謦煒要拚初選，基進黨推前空服員黃敬雅出馬，時代力量提名湯茹婷，民眾黨也有葉政瑋，各黨派都想插旗，但顏坤泉說自己非常有信心，這次出來參選是「痚呴袂忍得嗽！不吐不快」，他接著說：「我看現今社會沒有是非，只有色彩，目前政黨已經輪替多次，但百姓生活都沒有變好，買房買不起，娶老婆也娶不起。」