日本桌球天后福原愛去年離婚前被拍到和高帥男A君同遊橫濱，年底傳出福原愛正式和高帥男交往，而男方也為了她離婚，近來福原愛頻傳身材走樣，發腫飄出孕味，連她自己都看不下去曬出胖到出現雙下巴的照片，但澄清是角度問題，昨(4/30)她再度曬出影片，可見她短褲、短袖上身，側看小腹平坦，再次破解懷孕傳聞。

福原愛2016年與江宏傑結婚，生下一女一兒，去年福原愛為了東京奧運回到日本，婚姻就全面走樣，先是單方面表示想回日本生活，接著又被拍到和已婚、外貌神似大谷翔平的學弟到橫濱出遊，兩人住進同一間飯店，但福原愛強調兩人之間沒有不倫戀，是各住一間房。

福原愛自己曬出雙下巴照片。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

去年中福原愛和江宏傑一同宣布離婚，高帥男的前妻則跳出受訪，承認離婚與福原愛有關，她要求福原愛更正報導，強調福原愛和她前夫並非是在離婚後才開始交往，而福原愛提出100萬日幣（約24萬台幣）的封口費，橫濱男前妻不服，加碼抖出福原愛離婚前寫給她前夫的情書，最後署名是「最喜歡A君笑容的小愛」。

福原愛分享全身近照。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

近日福原愛重回微博分享近況，打造出女強人新形象，上月底她發文說：「我把筆記本旁邊整（捲）了個愛馬仕的繩子，是不是我的筆記本就變愛馬仕的筆記本了？」，引來網友想起她先前在《幸福三重奏》抱怨江宏傑不讓她買筆記本，粉絲開心回應：「終於回到了愛買什麼本子就買什麼本子的生活了，祝福愛醬」。昨她又曬出近照，可見她人在廚房下廚，大曬真實全身照證明沒懷孕，她透露跟好友周到一起下廚，稱：「大家找到粉紅色的亮點了嗎，也最後喝了中國茶，體驗一下回中國的感覺」，粉絲回應：「看到劉詩雯的簽名了」、「視頻看著挺瘦的啊」、「好喜歡牆上的簽名！」、「『回』字用得好」。