【愛傳媒宇泰專欄】自前年探討有關巴哈伊歷史議題起，在網站上有時會發現，伊朗裔巴哈伊對已經覆滅近四十年的巴勒維朝代（The Pahlavis, 1925-1980）有著思念、同情與嚮往。

不知這是否基於伊斯蘭共和國的大規模迫害，或是相關原因所導致。因為在歷史上，除了本身與巴哈伊有直接衝突的嘎賈爾朝代（The Qajars, 1796-1925）與現今的伊朗政府對巴哈伊的態度不友善之外，這個被嚮往的巴勒維朝代對巴哈伊的態度，也並非是「友善」。

根據《伊朗當代史》（The Contemporary History of Iran, Vol.3, pp. 106-108）記載，在嘎賈爾朝代滅亡之前，英國大使館為能夠直接掌控伊朗政局，因此與具有巴哈伊身分的親英外交官Habibollah Hoveyda聯合，並舉薦哥薩克騎兵旅的指揮官Reza Khan（1878-1944）掌握伊朗的政局。在英國的支持下，Reza Khan在1921年進軍帝國首都德黑蘭，成為伊朗總理，並在1925年篡位稱王，建立巴勒維朝代，並改名為「Reza Shah」。

但這個說法被部分研究者質疑，認為這個立場是要否決巴勒維朝代建立的正統性，以及將巴勒維朝代、巴哈伊、英帝國主義做連結，可能是出自於伊斯蘭共和國的官方立場。而且，這也與巴哈伊信仰不參與世俗政治的教義相悖，除非當時是特意以建立巴哈伊國家為出發點，但Reza Shah的政變並未標榜於此，故對此質疑。

巴勒維朝代建立初期，伊朗的巴哈伊信仰者獲得極大自由，除了組織社區、召開全國與地方靈體會，也開始傳道。但新政權對巴哈伊的「友善」僅到1934年。自1934年起，巴勒維朝代不承認巴哈伊的婚姻，也關閉由巴哈伊設置的學校，並嚴令巴哈伊不准公開集會。因此巴哈伊社群在伊朗又潛到地下活動，當時Reza Shah雖給予巴哈伊相當的限制，但也未像過去嘎賈爾朝代一樣屠殺、鎮壓。

第二次世界大戰期間，Reza Shah因與納粹德國關係曖昧，並未表明支援英國與蘇聯，導致1941年英蘇聯軍進入德黑蘭發動政變，逼迫Reza Shah退位，並由其子Mohammad Reza Shah（1919-1980）為新國王。但這時的巴哈伊處境便比Reza Shah時期更為艱苦，除了部分激進者攻擊巴哈伊社區，政府也停止巴哈伊醫院的運作。然而在1955年，伊朗巴哈伊遭受到激進者與軍官襲擊，並遭受大規模屠殺。可能是Mohammad Reza Shah為了拉攏什葉宗教學者而默許的行動，但實情為何，我書讀不多，還得再深究。但不可否認的是，許多伊朗巴哈伊因屠殺死於1955年，而且伊朗全國總靈體會被伊朗軍官所破壞。

1960年代，巴勒維朝代對巴哈伊的態度又轉向緩和，理由為何仍然不詳，Peter Smith則認為當時Mohammad Reza Shah為顧及與歐美國家的關係與伊朗帝國的形象，而展現出和善的一面，但他們仍不承認巴哈伊婚姻。1970年代，伊朗的什葉宗教學者與反巴哈伊者，開始散播伊朗巴哈伊為「歐美代理人」、「以色列間諜」，並在1979年伊斯蘭革命、巴勒維朝滅亡後更加劇。尤其在伊斯蘭共和國成立後，對巴哈伊的迫害、屠殺更甚前朝，直到今日。

流亡海外的伊朗巴哈伊，對伊斯蘭共和國的態度普遍反感、不友善，但也使部分巴哈伊對巴勒維朝代有種特殊的情感產生，這也是很特別的現象。當然，這段歷史有很多可探討的地方，很多疑惑點還有待日後更多的閱讀與認識。

作者宇泰本名毛帝勝，國立成功大學歷史學系博士候選人

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