美國光速青少年奈頓（Erriyon Knighton）再次刷新自己的紀錄，同時也改寫世界U20（20歲以下）的200公尺短跑紀錄！他在周六的美國巴頓魯治邀請賽跑出19秒49，除了是世界U20最快紀錄，也是2012年倫敦奧運以來首見的最佳成績，足以讓奈頓名列史上第4，僅次於「閃電」波特（Usain Bolt）、「野獸」布雷克（Yohan Blake）、「金鞋男」麥可強森（Michael Johnson）。

奈頓今年18歲，他去年17歲的時候就刷新了波特的青少年紀錄。波特過去4度在大賽上跑進19秒50，包括2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2009年與2011年田徑世錦賽。然而波特年滿20歲之前的最佳成績19秒93被奈頓大幅跨越，波特初次跑進19秒50已經年近22歲。

去年轉戰職業以來，奈頓在200公尺短跑大有斬獲，從歷史第35名前進到第4名。目前他和波特成年後的19秒19相比還有不小的差距，但已經是美國史上第2人，前一位就是在1996年亞特蘭大奧運名震全美的「金鞋男」麥可強森（強森19秒32當時是世界紀錄）。

一般而言「世界最速」的名號都是指向100公尺短跑冠軍，麥可強森是極少數以200公尺成績獲得這個稱號的跑者。因為波特、布雷克都是牙買加人，奈頓與強森是美國人，後者在商業行銷上具有優勢。原先的200公尺U20紀錄就是奈頓去年自己創下的19秒84。