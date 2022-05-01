屏東東港、林邊交界處一場太陽能工地，上月29日傳出土石工程坍塌意外，2名工人當場被活埋，經搶救後，1男意識清醒、送醫後生命現象穩定，但另1男被救出時已無生命跡象，送醫後不治。
屏東消防局指出，上月29日下午近3點獲報，東港、林邊交界處的一處太陽能工地發生坍塌意外，有2人遭到活埋，當下立即派遣東港、林邊分隊共5車、12人馳往搶救。
消防局表示，消防人員到場時，2名遭活埋者已被現場工人救出，但1名男子無生命跡象、送醫不治；另名工人左側受傷、意識清醒，送醫後生命現象穩定，住院治療中。
屏東東港、林邊交界處一場太陽能工地，上月29日傳出土石工程坍塌意外，2名工人當場被活埋，經搶救後，1男意識清醒、送醫後生命現象穩定，但另1男被救出時已無生命跡象，送醫後不治。
屏東消防局指出，上月29日下午近3點獲報，東港、林邊交界處的一處太陽能工地發生坍塌意外，有2人遭到活埋，當下立即派遣東港、林邊分隊共5車、12人馳往搶救。
消防局表示，消防人員到場時，2名遭活埋者已被現場工人救出，但1名男子無生命跡象、送醫不治；另名工人左側受傷、意識清醒，送醫後生命現象穩定，住院治療中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。