台北市報關商業同業公會理事長高振明，2020年11月底在北市行天宮附近遭4名男子持鋁棒圍毆，遍體麟傷，一審判處4人4月至6月不等徒刑，檢警另追查幕後教唆人士，高男日前提起民事訴訟，對行凶的4人求償800萬元，台北地院判4人須賠償30萬元。可上訴。

高振明是於2020年11月30日傍晚，在北市行天宮附近遭4名男子持鋁棒圍毆，警方依據監視器畫面，逮捕涉嫌動手的朱亞斌、吳廣頡、藍予皇、黃浩瑜4人。

檢警查出，朱男4人受人教唆「教訓」高男，案發當天下午4人先在朱男住處集結後，共搭計程車到高男辦公室附近埋伏，等傍晚高男下班離開辦公室後，朱男一行人分持鋁棒3支，尾隨高至北市松江路402巷與吉林路343巷口後，朱男3人即持鋁棒毆打高男頭部及面部，同夥黃男則持手機在旁全程錄影。

高男被打到顎骨骨折、頭部外傷、腦震盪、頭部及臉部、手臂膝部多處受傷。北檢依妨害秩序等罪起訴朱男4人，並指揮警方繼續追查幕後唆使人士。台北地院一審判處朱男4月至6月不等徒刑，均得易科罰金。

高男事後提告求償，指他遭朱男4人圍毆，傷勢嚴重，迄今仍未康復而需回診治療，且精神上遭受重大痛苦，請求4人連帶賠償800萬元。台北地院判決4人須賠償30萬元，可上訴。