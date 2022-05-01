八寶圳原有護岸破損不堪且有龜裂情形，嚴重影響活動中心結構安全。(立委江啟臣服務處提供)

八寶圳護岸整治工程分三期進行，第一階段70m已完成。(立委江啟臣服務處提供)

台中市豐原區陽明、民生、東勢三里長久以來缺少活動中心，立委江啟臣協調用地取得以及與市議員爭取市府經費約1765萬，在進行興建後，上月底已完工，目前正請領使用執照中，預計2日進行工程複驗。

江啟臣指出，豐原是縣市合併前的縣治中心，由於都市發展較早，市中心發展已趨近飽和，尤其公有地更是少之又少。為解決陽明、民生、東勢三里長久以來缺少活動中心的問題，特別協調林務局東勢林管處、國有財產署無償撥用土地給豐原區公所，並偕同市議員張瀞分、陳本添爭取市府約1765萬經費聯合活動中心 ，包含工程經費約1656萬、設計監造費108萬元。

此外，由於活動中心位置緊鄰八寶圳(北屯支線-柳川排水)，但原有護岸破損不堪且有龜裂情形，嚴重影響活動中心結構安全，在進行會勘後，江啟臣爭取水利署1100萬元經費，請第三河川局進行擋土牆修復，保障護岸兩旁建築物安全，並將原先雜草叢生的河道進行修整。

工程將分三期進行，第一階段70m已完成，目前正進行第二、三期修復計畫，力拚年底完工。針對上半部與活動中心接壤處，張瀞分也向市府水利局爭取500萬經費，進行護岸上段強化工程並新闢行人步道，未來將開放民眾休憩使用。

江啟臣指出，扎根基層、爭取建設是他對鄉親的承諾，光鮮亮麗的背後，護岸整建也至關重要，公共工程興建必續以安全為首要目標。兩項建設歷經多次會勘，特別感謝市長盧秀燕對豐原地區的重視與關心，在地議員的積極協助，以及在地里長魏明標、陳金標、胡慧玲的具體建議，中央地方攜手合作，一起讓家園變得更好。