國內疫情大爆發，近日網路流傳蔡英文總統拍攝的影片，提到「周末不要出門」，蔡英文今天強調，這支是去年拍的影片，呼籲不要誤傳。她強調，今年2022年政府的防疫目標，是「兼顧防疫與經濟」的新台灣模式，「我們繼續穩健防疫，讓大家正常過生活」。

這波疫情因感染Omicron多為輕症，國內並未採取嚴格的社交管控措施，不過蔡英文今天在臉書提醒大家注意，她說，這幾天，網路上廣傳一支在去年錄製的防疫影片，這支影片被有心人士變造，放上今年的日期，混淆視聽。

這支在2021年5月拍攝的影片，提到「周末不要出門」，蔡英文呼籲，這已經不是現在台灣的防疫策略，請大家不要再轉傳影片，也幫忙提醒身邊不小心誤傳的親朋好友。

她強調，今年2022年政府的防疫目標，是「兼顧防疫與經濟」的新台灣模式，也請大家儘快打滿三劑疫苗，一起提升保護力。「我們繼續穩健防疫，讓大家正常過生活」。