台中市政府環保局從29日起至5月1日啟動「四技二專暨二技統測考場消毒專案」，針對台中市12處考場周邊戶外公共空間加強執行防疫消毒。（資料照／盧金足台中傳真）

台中市環保局對111學年度四技二專暨二技統一入學測驗（統測）考場清消。

台中市環保局對111學年度四技二專暨二技統一入學測驗（統測）考場清消。

首例！台中統測考區1學生考到一半被通知確診

111學年度四技二專暨二技統一入學測驗（統測），1日進入第二天考試，4月30日台中考區第三節考試時，考試過程一名考生突然被衛生局通知確診，該名考生立即停筆後送，也進行考場清消後封閉，其他同試場考生移到隔離試場應試，為統測考試中被通知確診首例。市府表示，已針對台中市12處考場周邊戶外公共空間加強執行防疫消毒，讓所有考生可以安心應考，並讓師生返校前有安全無虞校園環境。

這名參加台中考區統測的學生，因衛生局通知為確診考生，不能再應考，教育部將以外加名額方式補救。

由於確診考生應試當時，監試人員與其他考生均採全程佩戴口罩，監試人員還穿戴面罩及手套等高規格防疫措施，不是屬任一方24小時內未戴口罩累計接觸達15分鐘以上定義的密切接觸者，此外，該考場的監試人員目前已轉為預備監試人員。

111學年度四技二專暨二技統一入學測驗4月30日、5月1日舉行，因應國內疫情進入社區流行階段，近日國內本土疫情確診人數突破萬人大關，台中市政府環保局從29日起至5月1日啟動「四技二專暨二技統測考場消毒專案」，針對台中市12處考場周邊戶外公共空間加強執行防疫消毒，讓所有考生可以安心應考，並讓師生返校前有安全無虞校園環境。

市府表示，台中市作為統測的11個校園考場，在今天考試結束後就會進行所有校園內的大清消，讓明天上課的師生可以放心。

本土疫情、確診數持續攀升，市府指出，防疫消毒大隊站在守護環境安全的第一線，擇定考生查看考場後及每日考試結束的時段，加強各考場學校大門、校外欄杆及人行道環境清消。

除了統測，5月21日、22日陸續舉辦的國中教育會考，環保局針對國中會考考場加強消毒，降低校園環境安全疑慮。