五一勞動節台鐵在今天首度大停駛，新竹市一整天只有4班區間車停靠，整個車站空前空蕩。（陳育賢攝）

天上午仍有零星旅客、通勤族來到車站才獲知沒車，但大多摸摸鼻子即離去搭轉乘客運。（陳育賢攝）

五一勞動節台鐵在今天首度大停駛，新竹市一整天只有4班區間車停靠，整個車站空前空蕩，不過今天上午仍有零星旅客、通勤族來到車站才獲知沒車，但大多摸摸鼻子即離去搭轉乘客運，而轉搭率最高的六家高鐵線，在火車站對面設置臨時轉乘站，每半小時1班，接駁順暢。

據了解，台鐵今天只有4班區間車停靠新竹站，上午已開出兩班，乘客不多，而上午仍有零星旅客與通勤族來到火車站，新竹站站務人員則有不少人維持正常上班，並在車站內排班指引乘客，除了貼出轉乘方式，也向乘客解說接駁方式，民眾大多沒有抱怨，獲知沒車後即離去轉搭接駁車。

轉乘接駁的客運有包括往台北、台中的國光客運；往苗栗、竹南、南庄的苗栗客運；往中壢、楊梅、埔心、湖口、新豐、竹北的新竹客運；以及往六家高鐵的高鐵接駁客運。

其中，設在新竹火車站對面廣場的高鐵臨時接駁站，自上午6點起，每30分鐘就有1班，搭乘情形還不錯，每班車平均有10幾到20幾人轉搭，今天最晚1班車為深夜11點發車。

而旅客被問及是否感到不滿？有旅客則表示，不會啊，每個人都有對工作表達自己的意見與立場的權利，各行各業都難免會碰上這種情形，沒有理由他們（台鐵人員）就不能罷工，有車轉接駁就好。