美國著名漫畫家尼爾．亞當斯(Neal Adams)，驚傳已於4月28日凌晨在紐約與世長辭，享壽80歲。死因不明。生前曾創作出蝙蝠俠、超人、復仇者等經典人物，奠定未來漫畫產業的重要根基。這則不幸噩耗，已被他兒子親口證實，消息傳出後震驚各界。

亞當斯的兒子喬許（Josh Adams）在臉書發文證實，父親已於4月28日凌晨去世，「他的職業生涯由無與倫比的藝術天賦和堅定不移的個性所界定，促使他不斷為同齡人和需要幫助的人奮鬥。他將成為漫畫產業有史以來最具影響力的創作者之一，也是捍衛社會及創作者權利的鬥士。」

尼爾亞當斯，在1960和1970年代，效力於DC和漫威漫畫，參與了包括X戰警等角色繪製，尤其1967年進入DC畫戰爭漫畫封面，隔年畫出蝙蝠俠，為他打出名號，後續又在1970年間為綠劍俠系列提供創意，在這部作品裡講述藥物沉癮及種族主義，期間受到無數歡迎，接著在1988年被列入艾斯納名人堂。

漫畫家尼爾．亞當斯（Neal Adams）4月28日離世。（圖/shutterstock）

DC漫畫公司對外發出聲明，稱讚亞當斯對行業做出巨大貢獻，產業跟粉絲都對他給出很高的評價。對於他筆下蝙蝠俠系列《黑暗騎士》，DC首席創意官Jim Lee給出大力讚賞，亞當斯是一名了不起的漫畫家，改變了漫畫世界，尤其亞當斯在蝙蝠俠之中，注入柔韌巧妙又有活力的人物性格，在離世後將會整個產業造成重大損失。