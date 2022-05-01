觀旅局請遊客不要移動或碰觸掛在樹旁的卵卡。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

天氣逐漸回暖，正值外來種蟲害荔枝椿象交配產卵期。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

近年荔枝椿象已逐漸擴散至全台，由於天氣逐漸回暖，正值外來種蟲害荔枝椿象交配產卵期，台中市觀旅局為提升台中市遊憩環境品質及維護市民戶外活動安全，已於4月中旬啟動生物防治荔枝椿象，近期也陸續針對熱門觀光遊憩區，透過施放平腹小蜂進行生物防治，兼顧環境生態保育，提升旅遊品質。

觀旅局長韓育琪表示，新田登山步道、潭雅神綠園道、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道等為眾多遊客喜愛的熱門景點，步道及車道周邊生態相當豐富且多樣，使用化學藥劑易危害生態環境，透過陸續施放約2萬3000隻平腹小蜂，將蜂卵產於荔枝椿象卵內，蟲卵被寄生後將無法順利孵化幼蟲，羽化後的平腹小蜂，也會繼續尋找荔枝椿象的卵並寄生，進而達到生物防治效果。

觀旅局說明，近年荔枝椿象已逐漸擴散至全台，不僅是龍眼、荔枝等果樹，包含台灣欒樹、無患子等喬木，都成為易棲息的樹種，雖然荔枝椿象不會主動攻擊人類，蟲卵也不具毒性，但受驚嚇時所分泌出的臭液卻對人體有危害，一旦不慎觸碰，便會造成皮膚灼熱、潰爛，若噴濺到眼睛更可能導致失明，嚴重影響遊客安全。

觀旅局提醒，由於荔枝椿象的成蟲不擅飛行，因此遊客的肩膀很容易成為停靠站，為提升遊客戶外遊憩安全，到訪遊客多加留意，生態防治期間，請勿靠近作業區域，若誤觸荔枝椿象或被臭液噴到，可立即使用大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱與搔癢等不舒服情形，應立刻尋求皮膚科醫師協助。

觀旅局強調，平腹小蜂為無攻擊性的寄生蜂，但仍請遊客不要移動或碰觸掛在樹旁的卵卡，而目前防疫期間，仍請民眾務必勤洗手、保持社交距離、戴口罩等，遵守防疫規定，更多台中旅遊資訊請上台中觀光旅遊網( https：//travel.taichung.gov.tw/)查詢。