車站不見以往擁擠的吵雜聲，安靜的連鳥鳴聲都聽得一清二楚，令附近住戶直呼「前所未見」。（張毓翎攝）

5月1日台鐵工會發起「不加班」行動，交通部以「類火車」來應變，新營火車站是北台南的大站，今天有「後壁─善化」1條類火車，上半天每個班次僅1至3人搭乘，車站不見以往擁擠的吵雜聲，安靜的連鳥鳴聲都聽得一清二楚，令附近住戶直呼「前所未見」。

「後壁─善化」類火車的營運時間，從早上6點到晚上10點，北上、南下每半小時各一班，民眾至台鐵車站購票或刷卡後即可上車搭乘，嘉義區監理所和台南市公共運輸處派員到場協助民眾搭乘。

現場人員表示，今天雖然非平日，幾乎沒有學生和上班的通勤族，不過適逢51連假，原以為會有不少搭車旅遊的人，孰料上午搭乘類火車的人數比預期少很多，各班次僅1至3人。

現場人員說，上半天來搭車的民眾，許多是想去嘉義高鐵站或高雄車站的旅客，如果搭這條線類火車，還得再轉乘其他線，所以大多建議他們改搭附近的新營客運或和欣客運比較便捷。

鐵路警察局高雄分局新營派出所表示，今天派員巡視各站區，包含後壁、新營、隆田、林鳳營、柳營、拔林、善化等7個車站，上半天各站的乘車秩序，大致都很良好。

有居民說，以往假日期間，新營車站總是充滿人群，其中還可見不少外籍移工前來搭車到其他站點旅遊，這次台鐵51停駛的訊息可能有充分傳遞，今天上午幾乎完全沒人，車站內外難得靜悄悄。