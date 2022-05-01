苗栗各校停復課情況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者分布圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

社區快篩站時間地點。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天新增83例確診。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天5月1日新增新冠肺炎本土確診83人，衛生局也指出，因應疫情升溫，可收治專責病房從122床擴增至148床，目前近1個月占床率為36％。

苗栗衛生局指出，今天確診者其中男性43位、女性40位，年齡分布1歲以下到86歲，12歲以下5人、13到64歲71人、65歲以上7人，多數為青壯年，分布在15個鄉鎮市，其中最多為頭份市21例、其次為苗栗18例、竹南11例。

因應疫情升溫，民眾篩檢需求大增，今天5月1日持續開設採檢站，竹南鎮大厝里活動中心與重光醫院停車場採檢站，時間為上午8點至中午12點、下午1點至晚上5點。

另大千醫院、苑裡李綜合醫院及通霄光田急診室旁，時間為下午4點至晚上8點，呼籲居家快篩陽性民眾或有染疫疑慮的民眾前往PCR篩檢。

昨天4月30日大千、重光、李綜合及竹南大厝里篩檢站共採檢371人，其中16人陽性，其他陰性、陽性率4.3％。另外，統計苗栗縣第一階段目前可收治專責病房為122床，因應疫情持續升溫，提前擴增專責病房至 148床，近一個月占床率為36％。

縣長徐耀昌表示，因應疫情發展，為即時蒐集確診民眾與其密切接觸者資訊，簡化衛生單位疫調作業流程，自今天5月1日啟動確診個案自主回報疫調系統，民眾採檢PCR陽性後，將針對民眾採檢時所留存手機號碼發送簡訊，所以鄉親採檢時留下的聯絡資訊務必要正確且要能暢通。

為避免民眾誤會是詐騙，簡訊顯示門號會是「0911-514588」，簡訊內容為「您為COVID-19確診個案，請前往自主回報系統網站並核對個人資料後，主動回報密切接觸者資料，並通知您工作或就學的聯絡窗口，謝謝您。」，簡訊內容最後會有以bbs開頭的網址，透過簡訊連結後就可進入系統填報資料，系統會要求填寫身分證或居留證後六碼驗證之後填報送出，請鄉親務必留意及配合。