新竹市公道三新闢道路將在5月底正式通車，因應車流移轉延平路沿線，市府特別斥資3000萬改造延平路16處路口及轉向車流量大的6處路口號誌，可讓左右轉與直行車有效分流、簡化路口動線、提升行人步行環境，將可提升延平路近3成行車效率。

市長林智堅表示，目前台68線往返市區與香山，多利用竹光路接延平路291巷至竹香北路的彎曲路徑。公道三通車後，將移轉竹光路與經國路的車流，可直接經延平路至公道三，將造成延平路交通衝擊，因此市府向交通部爭取經費，率先啟動延平路交通改善工程。

交通處指出，此次是全面檢討延平路車道配置與號誌周期及秒數，因延平路除了常有左、右轉車輛衝突，也因左轉車流量大，常造成直行車停滯、甚或發生追撞，因此依各路口轉向車流量多寡，量身打造左、右轉及直行專用道，設置偏心左轉專用道搭配左轉專用時相，有效分流。

另，為解決路口過近，巷道車輛進入延平路塞在路口、號誌不一導致車輛走走停停等問題，將經國路至成功路間6個號誌化路口減化為4個，增加儲車空間，並將號誌群組化，採用統一周期，加大綠燈時間搭配左、右轉專用時相，減少車流交織，同時減少事故發生，讓車流更加順暢。

此外，提升行人步行環境，由於延平路寬度有限，為讓行人方便於路口停等及保護行人安全，也設置轉角標線人行道，同時退縮行穿線，讓行人穿越馬路更加安全。