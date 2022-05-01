林暉閔劇中角色身世之謎即將揭曉。（達騰娛樂提供）

林暉閔劇中角色身世之謎即將揭曉。（達騰娛樂提供）

由郝心翔導演的《基因決定我愛你》劇情進入高潮，飾演海外歸來神秘者Amber一角的林暉閔身世將明朗化，觀賞到第8集的網友們迫不及待紛紛留言「Amber的身世要揭曉了嗎？」、「Amber這樣隱藏太辛苦了」、「Amber他是變性吧？還是小時候被當女生養？」、「Amber=喜玟」、「雖然覺得Amber就是玟玟，但怎麼可能」、「Amber愛樂建好久喔」、「吼！這麼多線索了一定是玟玟！」Amber身世的來龍去脈即將在5月2日播出第9集劇情中揭曉。

林暉閔之前在《基因決定我愛你》發布記者會上就曾表示，自己這次演出最大的挑戰就是要去揣摩還留在心中女生的記憶，當時深怕劇透太多，他故作玄虛希望大家能好好欣賞戲劇後就會明白。

他說，其實從看到劇本那一刻開始，就滿緊張的，緊張是來自於是否可以演好這個角色的不安全感，得要多花時間去看去了解其他演員怎麼詮釋類似的角色，尤其類似的角色並不多。「原來輕輕的觸碰一下，也就留下深刻的痕跡」，他看待這角色就像是一個探索自己的過程，「角色的經歷對我來說是難以想像的，但幸好自己完全被這個劇本吸引，瞭解讓『愛』這件事不受任何框架限制，是最重要的」。

製作人辛誌諭表示，最近已有網友發現並在討論林暉閔演的角色是不是就是玟玟(Amber小時候)，在播出完第9集之後，大家就很清楚地知道了，「林暉閔這次飾演的是一個有『性別不明／假雌雄同體(pseudohermaphroditism) 』這個罕見的遺傳缺陷的角色，其實很挑戰，因為如果太多探討，就會涉及到醫學的部分了。我想強調的是這角色是有醫學實證根據的，不是大家普遍以為的變性人。」