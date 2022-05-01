客運迷李瑞端買齊花東類火車票，與交通部長王國材合影留念。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台鐵工會5月1日發起不加班活動，交通部推出「類火車」因應，來自桃園50歲的客運迷李瑞端買下台東到花蓮站間10張類火車客運車票搭乘，並在台東關山站和交通部長王國材、鐵路局長杜微開心合影。李瑞端說，南迴鐵路電氣化期間早有替代客運，特地創立新詞彙「類火車」讓人一時很難理解。

由於客運車體大，由省道台9線轉入火車站的道路行駛空間有限，所以必須每班車次都得請線上巡邏員警協助；有民眾幽默表示，這不僅是「類火車」也是「累警察」。台東縱谷地區類火車上午約1小時有1班，中午後平均每半小時則1班，疏運搭車的旅客。

李瑞端說，2年前南迴鐵路電氣化期間，台東到高雄、台東到枋寮間，每天下午5點後夜班車都改用客運替代運輸，「客運替代運輸」既簡單又易懂，稱為「類火車」真的有點奇怪。

李瑞端說，一聽到有「類火車」，昨晚就搭車到台東，購買台東到花蓮間每1站「類火車」客運車票，上午從台東站逐一搭車北上，到花蓮後再搭類火車客運回到台東，並在每個停靠站都下車拍照紀念，他說，要見證這史無前例的第1次。