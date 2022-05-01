台鐵六家站鐵出停駛公告及轉乘資訊，電子看板也顯示停駛。（邱立雅攝）

五一勞動節台鐵罷工，高鐵新竹站調度70輛次接駁車，往來高鐵新竹站及台鐵新竹站兩地，不過搭乘人數零落，接駁車皆未坐滿，高鐵新竹站人潮也未如預期，大廳僅有小貓兩三隻。共構的台鐵六家站所有出口貼滿停駛及接駁資訊，1日當天未有錯跑的民眾，現場有兩名工作人員協助站務運作事宜，電子看板上也都打上停駛資訊。

緊鄰高鐵新竹站的六家火車站出入口都貼滿公告，也有告示及工作人員引導前往高鐵前門搭乘接駁車，站內幾無人煙。工作人員表示，六家站以通勤族居多，因勞動節適逢假日，人潮較少，若要前往內灣遊玩的旅客，站內也提早做出公告。

竹東火車站僅有零星的人不知訊息準備前往搭車，站務人員表示，確實有一兩個看起來像是外籍移工的民眾預備搭車，不過也引導民眾轉乘公車前往內灣或竹北。

由於五一台鐵全台停駛陣仗大，高鐵新竹站不敢大意，做好萬全準備，及早協調客運公司前來支援接駁、運輸遊客，規畫1天共70班次往來高鐵新竹站及台體新竹站，從清晨6時至晚間11時半。由於高鐵旅客人潮未見爆量，接駁車也班班皆未滿載。