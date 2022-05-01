余文樂將出席全球首場NFT喪屍派對。（HTC VIVE ORIGINALS提供）

HTC VIVE旗下內容品牌VIVE ORIGINALS與GQ、余文樂NFT「ZombieClub」合作，聯手打造BEATDAY元宇宙全球首場「NFT 喪屍派對 feat. ZombieClub」，5月15日起，觀眾將可在電腦平台化身「ZombieClub」NFT角色，與喪屍大軍首腦余文樂一起在「ZombieLab」狂歡，享受前所未有的元宇宙體驗！

製作團隊特別打造喪屍風格的專屬場景，從大廳到NFT喪屍派對場域「ZombieLab」，完整呈現「ZombieClub」的世界觀，觀眾將能360度自由探索場景、近距離和余文樂接觸互動，提供觀眾更多元的沉浸式娛樂體驗。

余文樂推出「ZombieClub」NFT至今，已創下多項紀錄，目前總交易量超過1萬1千500ETH（約台幣10億元），在NFT喪屍派對中，觀眾將能化身成為「ZombieClub」9大種族，自由化身成狼人、魅魔、獨眼巨人等NFT角色，在派對中一起狂歡。

余文樂透露對這次的成品感到滿意：「派對場域由『ZombieClub』、HTC VIVE ORIGINALS團隊合力打造，非常符合『ZombieClub』的品牌形象，希望所有NFT持有者及觀眾都能玩得盡興。」他也看好元宇宙將對下1個世代的娛樂生活帶來重大改變。