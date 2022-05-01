本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心1日公布本土確診新增1萬6936例，其中，台中市新增816例，創下疫情爆發後新高紀錄，包括府會官員、議員餐敘部分群聚感染案擴大，台中市長盧秀燕下午3時將主持防疫記者會，向市民說明疫情現況

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本土確診個案持續飆，台中市本土確診個案從2位數高升到3位數，全台各縣市疫情壓力擴大到最高峰，台中市本土確診案4月29日新增586例，4月30日本土確診新增756例，今日再新增到816例。

市府呼籲民眾踴躍施打疫苗，4月16、17、18日曾開設快打站，提供全市30歲以上的市民第3劑接種服務，共施打逾7萬人。

5月份市府將再開設莫德納快打站，分2日施打，第1天預計5月7日，全市開設約47站，對象為25歲以上施打第3劑民眾，約19萬9000人，因台中市30歲以上市民，市府已發送疫苗注射通知單，約3萬3000人，為方便分流與通知，這波疫苗注射通知單針對25至29歲的人。

第2天是5月14日，對象再放寬至18歲以上施打第3劑的民眾

，另會發送18至24歲的疫苗注射通知單，約9萬人。