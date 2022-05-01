勞動節連假3天，台南市新冠肺炎疫情單日飆破300例，住宿率大幅滑落，平均6成滿，對比以往9成以上的假日住宿率，業者反而苦中作樂，「這時機還能這樣已經很開心」，台南市虎頭埤音樂節照樣舉行，首日2000人進場，台南市觀旅局稱人數適中，彼此拉開距離更能作好防疫。

台灣疫情確診數日破萬例以來首遇勞動節3天連假，台鐵員工還發動不加班，長途列車取消，區間車改開類火車載客，台南市1日確診數飆破300例，街頭人潮明顯減少。

台南市旅館住宿率6成，民宿住宿率更低到5成，業者反而感到滿意，認為在疫情爆發的階段仍有這樣的成績已很滿意，「北部旅宿業根本慘不忍睹」。

台南市這周末活動照常舉辦，連續2天的虎頭埤音樂節登場，首日約2000人，1日更低，多數觀眾在草地上鋪毛毯，席地而坐觀賞，因人數較少，觀眾距離拉的更遠。台南市觀旅局認為現階段活動以「觀眾開心、防疫安全」為重點。

疫情延燒，台南市餐飲業者出現團客致電延期與取消訂桌，小吃攤業者雖為散客生意，仍受疫情影響，外帶民眾明顯增多。