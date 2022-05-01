電動自行車事故年年激增，台北市議員潘懷宗質疑，北市取締件數4年來已降低7成，月平均事故卻增加近1倍，他痛批警方疏於取締、肇事才管，眼看修法掛牌還有2年緩衝期，期間應加強執法力道。對此，北市警局交通大隊允諾，未來將加強執法取締。

全台約有65萬輛電動自行車行駛亂象百出，立法院上周三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，將「電動自行車」更名為「微型電動二輪車」，規範懸掛牌照、投保強制汽車責任保險、限制騎乘年齡在14歲以上等，並制定2年緩衝期。

潘懷宗指出，北市電動自行車違規態樣包括未依規定戴安全帽、闖紅燈、行駛於人行道及闖紅燈等，2019年時取締件數高達1028件、2020年594件、2021年403件、今年1至3月為93件，有逐年降低趨勢，月平均件數更從2019年的87件，降低至今年的31件，降幅近7成。

反觀肇事數卻逐漸攀升，潘懷宗表示，北市4年來累積肇事件數共316件，造成225人受傷、無人死亡。2019年時，總件數為72件、46人傷，隔年卻暴增到109件、77人傷，去年則是101件、83人傷，加上今年3月底數據，月平均件數增加至11.3件，相較4年前增幅近1倍。

據《道路交通安全規則》規定，電動自行車屬慢車類的自行車，最大行駛速率應在每小時25公里以下，價格比機車便宜又無需考照，因此成為移工最愛。潘懷宗指出，實際上許多電動自行車都被改裝，速度跑得比機車還快，飆速情況處處可見，但北市取締的超速案卻掛蛋，無疑放任違規運具滿街跑。

潘懷宗認為，違規與肇事雖然未有絕對關係，但經常性違規確實容易發生交通事故，對於北市肇事倍增、違規卻遞減的現象，他要求警方加強取締，不能因為未掛牌就視而不見，放任電動自行車恣意違規。

對此，交通警察大隊長涂國卿允諾，將在掛牌2年緩衝期內，針對現有違規態樣加強執法，新制上路後也會依新規定辦理，但目前無法目測最高時速，未來會配合監理機關檢驗，必須符合25公里法定速限，若車主未依規定掛牌最重將罰1萬800元，改裝則為1800至5400元。