金門當地南洋美食小吃店提供母國特色美食，豐富多樣，好看也好吃。（金門縣閩南文化協會提供）

金門縣議長洪允典應邀出席，參觀「南洋美食展示會」。（金門縣閩南文化協會提供）

南洋菜金門主廚盧文雄展示亞參魚、肉骨茶、娘惹大肉片等多道南洋美食料理。（金門縣閩南文化協會提供）

金門華僑之家首次舉辦「一脈相承--華僑歷史與華僑文化圖片展」，作品涵蓋相關6大主題。（金門縣閩南文化協會提供）

金門華僑之家首次舉辦「一脈相承--華僑歷史與華僑文化圖片展」，搭配「南洋美食展示會」同步登場。（金門縣閩南文化協會提供）

金門先民早年「落番」下南洋打拚，留下斑斑血淚史，如今全島每15戶就有1戶為新住民共同組成的家庭，百年風雨歲月呈現時空變化和歷史轉折。金門華僑之家首次舉辦「一脈相承--華僑歷史與華僑文化圖片展」，搭配「南洋美食展示會」，讓鄉親看見「僑鄉」金門在千里一線牽，往來一脈相承熱絡交流下，展現多元人文內涵和精采的生活日常。

金門縣閩南文化協會理事長楊再平說明，由福建省攝影學會、福建省華僑協會、金門縣閩南文化協會及金門華僑協會聯合舉辦的華僑文化圖片展包括6大主題：僑史變遷、華僑與辛亥革命、華僑與抗戰救亡、僑批文化、兩岸僑界交流及金門僑鄉風貌，包括僑鄉建築「番仔樓」、「番仔厝」、僑鄉文學、僑鄉民俗展演。現場同步展出「將軍書法家」鄭有諒的閩南俗諺與鄉情墨寶。

現場搭配參展的「南洋美食展示會」，邀請南洋菜金門主廚盧文雄展示亞參魚、肉骨茶、娘惹大肉片等多道南洋美食料理。現場另有金門當地南洋美食小吃店提供的泰式奶茶、印尼鳳梨酥、馬來西亞正統沙茶麵包、越南春捲、越南薄餅、越南紫糕、越南果凍雕刻，豐富多樣，好看也好吃。

金門縣議長洪允典、前議長王水彰和議員石永城、金門縣政府社會處長董燊、建設處長李有忠、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、金寧鄉代表會主席兼金門華僑協會理事長莊振源、金門縣閩南文化協會理事長楊再平、副理事長吳啟騰及理監事應邀出席盛會。