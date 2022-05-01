疫情高峰何時到 陳時中首度曝時間點

國內今天新增1萬6936例本土確診個案，指揮中心指揮官陳時中表示，現在疫情還沒到達最高點，預計五月中下旬會到高峰。

陳時中指出，疫情有可能5月中下旬達到高峰，有這樣的可能性，各種推估都有，要看很多資料，根據低中高推估訂定計畫，掌握相關時程和配套，如何和疫情能夠接上，也要有備用計畫，萬一超乎預期，有什麼因應措施，也必須在辦公室裏面做好的事情。至於是否需要到現場去看，他表示「有空就會去、有需要就會去」。

陳時中呼籲，在疫情高峰前，能打疫苗的民眾盡快施打，屆時防疫措施放寬也會從打過三劑或完整接種疫苗者開始，建議民眾盡速把疫苗打好打滿。

對於外界質疑「指揮官是坐在冷氣房裡看數據」，陳時中強調「我很認真看全國數字」，疫苗、快篩、PCR、每天確診病例趨勢變化等，很多報表需要去看，都需要時間，指揮中心同仁加以研判，不只是數字，而是收集各方資訊和情報，分析討論並擬定未來方向。

醫師沈政男指出，當染疫者大於檢驗量能，疫情將會被低估。陳時中認為「當然是會的」，要避免這樣的情況，必須把PCR和快篩做最恰當的使用，讓檢驗量能跟得上。但他也坦言，很多無症狀患者可能染疫而不自知，因此會存在一定數量的黑數，且無論是國外或台灣，隨著確診人數比例增加，黑數比例也會隨之增加。