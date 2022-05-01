台灣鐵路產業工會1日步行前往總統官邸，要求台鐵公司化應納入安全改革，並讓第一線基層員工參與。成員們戴上交通部長王國材、台鐵局長杜微的面具，諷刺政府說的公司化等於安全是吹牛，一戳就破。(黃世麒攝)

「安全改革基層參與，總統請聽路員心聲！」趕在五一勞動節這一天，台鐵產業工會上凱道陳情，抗議交通部、台鐵局忽視基層心聲。有遠從高雄前來的台鐵員工表示，台鐵債務高築及人力斷層兩大問題根本沒解決，希望台鐵徹底民主轉型，讓旅客和員工都有一條安全回家的路。

今日中午約有上百名台鐵產工會員穿上白背心、別上黃絲帶，手持白玫瑰，從捷運台大醫院站往總統府前凱達格蘭大道前進，有員工特地從潮州、宜蘭、花蓮等地北上。另台灣郵政產業工會及桃園市產業總工會也前來支援。

台鐵產工祕書長魏豫綾表示，台鐵產工是因為改革鐵路安全而成立，過去也召開多場記者會點出台鐵問題，反映基層意見，但政府卻充耳不聞。總統蔡英文曾說：「勞工要爭取權益，自己去跟老闆說！」現在台鐵員工想跟部長談，協尋超過2周，但交通部長王國材卻在新聞上污名員工「不改革」、「不要讓旅客不快樂」，所以台鐵產工來到總統府跟交通部長的老闆陳情。

台鐵產工理事長王傑表示，五一行動有許多跨國的工會聲援台鐵員工，產工認為，如果要落實總統「安全、安定、轉型」的承諾，就應該同意產工六項調解訴求：安全改革、待遇提升、同工同酬、勞動條件、永續經營、產業民主。

王傑表示，就以安全改革為例，現在台鐵的監理單位不管是交通部或是鐵道局，其實都是自己人；連運安會裡也有許多與交通部長期關係良好的專家學者，都無法做到外部監理，又談何安全改革？待遇的部分，這3年來招考進來的人員薪資僅24、25K，是交通部轄下最低薪，根本留不住人才。

一位遠從高雄北上的台鐵員工表示，台鐵債務高築及人力斷層兩大問題沒解決。像是台鐵支援偏鄉小站的開支，政府僅補貼利息，本金還是台鐵要償還；又如人力斷層，現在10到20年年資的員工僅占15％，低得可怕，10年年資以下卻高達55％。台鐵員工每次反映這些問題，交通部都不給問，不然就是叫員工把訴求寫成書面提交，但也石沉大海。「不然你看看交通部長號稱開了15場說明會，台鐵局也開了68場。為何半張會議紀錄都沒有？」