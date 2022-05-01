台北市政府員工相繼傳出確診，北市市場處長陳庭輝也傳確診，北市產業發展局長林崇傑證實，處長目前正在居家照護中，僅有咳嗽等輕微症狀，據了解，陳庭輝4月29日早上曾偕同林崇傑與市長柯文哲開會。

林崇傑表示，昨自行快篩為陰性，而會議全程戴口罩，陳與柯相距也有5公尺以上，後續如何匡列、篩檢則待衛生局安排；衛生局則表示，確診者很多尚未接獲相關訊息，如有確定確診則會做匡列。

陳庭輝本人也證實，周五出現咳嗽的症狀，快篩結果是陽性，就去中興院區做PCR採檢，結果也是陽性，目前在家居家照護中。