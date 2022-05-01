本土新冠疫情不見趨緩，確診病例每日屢創新高，採停課措施學校更已逾1500所，團膳業者表示，臨時停課涉及食材浪費及退費問題，現在最怕的就是聽到臨時停課的消息。農民表示，訂單減少只好要求契作農民減產，要突然轉售相當困難。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，台北市上周政策性演練線上教學，影響的學校也多，自己的公司上周營業額損失就高達500萬，近日有和教育部國教署討論營養午餐碰到的問題，教育部也認同針對疫情應該要有統一的停課標準，但營養午餐涉及地方自治，不可能由中央來訂定，但有建議縣市是否可訂定停餐機制，或是新學期的合約範本將這部分也考量進去。

陳明信說，對團膳業者來說，最大的影響是學校若有學生PCR陽性確診，就會針對班級或全校實施臨時停課，很多當天食材會浪費，也牽涉到退費問題，學校若要求退費給學生，廠商損失就會相當大，但相較團膳業者，專門供應營養午餐蔬菜的產銷班應該更無奈，菜都種下去了，不是兩三天前取消就沒事。

「出貨量整整少了一半，真的很慘」，正暘農產股份有限公司總經理黃志漢表示，現在一天蔬果出貨量少了12-15公噸，去年因為三級警戒措施，加上很多餐廳也沒有營業，那時還有蔬菜箱和超市通路來消化，但今年因為政策不同，買氣大大降低，可以說今年蔬菜沒有第二條退路。

黃志漢說，目前只能請契作農民先減少後面的種植量，例如往後推20天後的菜量就減種，目前南部蔬菜市況不好，大家都少種雖然價格可能上揚，但接下來還有梅雨季、颱風季，加上如果學校決定復校，後面的量很可能就跟上不來，但即使如此農民還是得種，因為不確定性因素太多，「從去年到今年都還是沒有配套，轉售真的有困難」。

農糧署日前回應，為協助平穩農產品供銷，農糧署將啟動學校午餐調節措施，透過產地生產調節、送至批發市場優先拍賣及加強通路促銷等措施協助農民銷售既有之契作數量，此外，將輔導農民送至設有產銷履歷及有機蔬果專區的批發市場，透過多元行銷管道協助保障農友收益。