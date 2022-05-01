確診個案自主回報疫調系統今啟用。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

確診個案自主回報疫調系統今啟用。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

確診個案自主回報疫調系統今啟用。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市1日新增2784例本土個案，居隔人數高達1萬7035人，鄭文燦指出目前市內有2間長照中心有群聚感染，要求須分艙分流、清消即多次採檢。確診個案自主回報疫調系統今啟用，衛生局長王文彥也向民眾解說6大操作步驟。

鄭文燦表示，2784例本土個案中，以年齡層分析，18歲以下有555人佔19.94％、65歲以上有120人佔4.31％，確診者仍以青壯年齡為主，但學生、65歲以上長者還是有一定比例。

「2間長照中心有群聚感染！」鄭文燦指出，友緣老人長照中心共47人，檢出20人確診，其中工作人員3人、住民17人；宥恩老人長照中心共33人，檢出9人確診，其中工作人員2人、住民7人。現已要求長照中心須分艙分流，做好環境清消並多次採檢。

桃園市社區採檢站至今累計採檢28萬1207人，1日早上採檢3216人，市內目前有6個社區採檢站，另有1個位於桃園巨蛋的採檢站，是專門給快篩陽性者的「綠色通道」，盼快速處例個案、減少接觸時間。

鄭文燦說，上月25日公布3＋4居隔新制度後使得居隔人數攀升，目前已趕工補發1萬7252份居隔通知書，地方版衛生局自主申報系統自上月26日至30日有8150人上傳，雖中央新制已上路，但市府會把這8150人的居隔通知書加緊補發完。

另提及有媒體報導，有大學生因可能確診遭房東要求解約退租。對此鄭文燦會應，不能以可能確診為由解約退租，無論是對確診者、接觸者都要給予關懷照顧。

王文彥則向民眾說明確診個案自主回報疫調系統操作步驟，他直呼「0911514588不是詐騙！」若確診民眾手機有收到該號碼寄發的簡訊，務必進入填寫。桃園目前每天約有近3千人確診，居隔者更是以萬計，若不用自主通報人力一定不足，要建立好這方面的機制。