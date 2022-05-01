新竹市1日新增157名確診個案，今年以來已累積1004名確診個案，目前仍住院中之確診者有64人，「採居家照護之確診者」共592人，另，有因密切接觸而居家隔離共695人。

衛生局指出，新竹市目前有24校因確診持續停課或停班中，民眾關心竹市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程（停課）訊息，以及6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」(https：//www.hc.edu.tw) 查詢。

此外，民眾若自覺有相關確診症狀，周一至周五上下午可自行至國軍社區篩檢站採檢，另，無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，歡迎所有民眾加入「新竹市居家照護關懷[email protected]」，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。

市府同時表示，因應疫情及民眾接種疫苗需求，明天起將啟動中正市場（中正路245號2樓）及慈濟靜思堂（中華路五段208巷20號）2座大型疫苗施打站，提供12歲以上民眾接種莫德納疫苗，時間為上午8時至11時、下午2時至5時，不限第幾劑，採限額預約制，可至新竹市疫苗施打預約平台（https：//vax.hccg.gov.tw/）或洽疫苗專線03-5355137。

另，近期國內確診人數大增，為減輕疫調人員負擔、提高居隔通知速度，今起開始實施確診者自主回報疫調系統，確診者將會收到簡訊，按照簡訊上網址便可連入該系統 （https：／／www.cdc.gov.tw／File／Get／8q8dh-fmpcBgtEeH_aLNuQ），也希望民眾疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。