本土今+16936再創新高！ 新增3死 雙北單日確診近萬例

近來專家不斷呼籲，中央應公布陽性率作為疫情監測指標，而不是只看個案數。中央流行疫情指揮中心今表示，上週全台陽性率為9.63％，算是蠻高的，其中台北14.78％、新北21.98％高於全國平均，將持續增設篩檢站，讓篩檢量提高。

雙北PCR量能吃緊，希望中央開放以快篩陽性當作確診依據，避免急診崩潰。陳時中認為，醫療崩潰最主要還是看病房數，也會觀察住院天數、ICU使用情形、門診等指標，並再度呼籲民眾，輕症或無症狀不要往急診去擠，急診還有很多需要治療的病人。