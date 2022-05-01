許多人相當排斥看牙科，即便缺牙也置之不理，但其實缺牙不只影響口腔、外觀以及身體健康，牙醫師黃裕新提醒，長期缺牙甚至會增加失智症風險，千萬不能置之不理，及早治療才能預防缺牙帶來的不良後果。

黃裕新在臉書粉專PO文指出，堅固的牙齒能幫助我們磨碎食物，讓腸道更容易消化、吸收，獲得充足的營養。但如果缺牙會導致咀嚼困難，食物無法被磨碎之下，腸道就要花更多力氣，不僅會增加腸道負擔，長期下來容易造成營養失調，影響到全身健康。

除此之外，咀嚼也與腦部功能息息相關，由於牙齒與顎骨間有神經緊密相連，所以當我們在咀嚼食物時，神經會傳遞訊息到大腦，刺激腦部血液循環，維持腦部正常功能。如果咀嚼功能下降、咀嚼次數變少，就會減少腦部刺激，長期下來，大腦容易退化，並且增加失智症的風險。

黃裕新表示，若是缺牙建議進行植牙手術，不必破壞真牙，就能有效恢復咀嚼功能。如果患者缺牙顆數少，則推薦微創植牙，不需要接受牙齦翻瓣手術，就能完成植牙，手術時間短、傷口小，術後的疼痛腫脹感與不適感也比傳統植牙低。如果患者缺牙顆數比較多，可以考慮採用All on 4或All on 6來完成全口重建，植入相對數量的植體後，再安裝上假牙，能一次解決多顆缺牙的問題，當日即可恢復自信笑容。