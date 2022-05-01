台中顏姓男子2019年11月間，因違規穿越馬路遭陳姓男子駕駛、行經該處的貨車後照鏡撞到頭，導致顏男腦震盪且身上多處擦挫傷，陳男則被認為肇事遭法辦，但他辯稱，當時有其他車輛阻礙視線，根本未看到違規穿越馬路的顏男；法院認為此意外的發生主因是顏男違規穿越馬路，判陳無罪。

判決指出，該起車禍意外發生於2019年11月27日，當時駕駛小貨車的陳姓男子沿著台中市民生路、往金山路方向走，當車子經過民生路一棟民房前時，顏男突然從對向車道違規穿越馬路走過來，導致陳男反應不及，車子後照鏡就撞到顏男頭部。

顏男被撞導致腦震盪，且右手肘、右前胸分別有擦挫傷，送醫救治後無礙；陳男因而被依過失傷害法辦，但他辯稱，意外發生時，他的左側有輛車正在停等紅燈，而顏姓男子是違規跨越馬路，也就是突然從該停等紅燈的轎車後方走出來，自己根本看不到顏男，也因而通過該處時，後照鏡才會撞到對方。

法官調閱路口監視器，發現顏男確實是違規穿越馬路，且他當時正快速通過，而在貨車後照鏡撞到顏男之前，顏剛好走到了停等車輛後方，依照陳男的位置，確實無法看到顏男。

法官認為，依照正常駕駛人的注意能力與視線距離，陳男在看到顏男後，可以反應的時間相當短，也因此，若要他立即採取適當的應變措施也很難，依此認定陳男在此車禍事件中應無具體過失，判陳男無罪。