自主回報疫調系統今天上路，上午共發出7000多封簡訊，已收到半數民眾回報。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，請大家盡量填正確、盡量精簡，「有些明明不是同住者還填了一大串」，除非真的覺得有親密關係，否則請列同住親友即可。他也提到有一種例外情況，雖然住在同一個門牌，但可能上班時間錯開，沒有接觸、也沒有一起吃飯，這種情況就不用填寫。

自主回報疫調系統運作方式是，當民眾採檢PCR陽性後，將會針對民眾採檢時所留存手機號碼發送簡訊，簡訊顯示門號為「0911-514588」，確診民眾收到簡訊後，點選一次性網址進入系統，填寫身分證或居留證後六碼驗證，再開始填報同住者、公司或學校聯絡窗口等相關資料。

先前已有部分縣市等不及中央，自行啟用自己的電子疫調系統。陳時中表示，目前正值轉換期，有些確診民眾可能會收到兩封簡訊，一封來自地方、一封來自中央，轉換期總是難免，但未來會慢慢由地方轉換到中央系統。他提醒，如果收到兩份疫調簡訊，請至少要填一份，如果分不清楚，兩份都填也不反對，剩下的工作由後端比對。

陳時中表示，今天上午已發出7000多封簡訊，大約有一半的人回報，待將來系統運作純熟，一定會減輕很大的負擔，不過沒辦法一兩天就答到效果，目前還屬於半自動的情況，希望在5月4日進入更自動化的情況，正確性相對提高，請民眾務必正確填寫。

「這兩天有看到明明不是同住者，還填了一大串名單。」陳時中呼籲，除非真的覺得有親密的關係 ，否則請列同住親友即可；如果住在同一門牌號但已有區隔，例如分別住在透天厝二三樓，也沒有一起吃飯，上班時間也錯開，這種當然不用填，請大家盡量精簡，力求正確性；如果同住者有小孩子，要把監護人、代理人填好，可以讓效率增加很多，大家比較能夠心安。

陳時中也呼籲，PCR採檢時務必填寫電話號碼，而且要填寫正確，萬一不正確或漏填，可能造成被漏匡，也造成行政體系上不必要的負荷，拜託大家PCR檢測時把連絡電話填寫正確。