由福又達生物科技股份有限公司引進的國內首款唾液家用快篩，引起立委質疑審查黑箱。衛福部長陳時中今天駁斥，指出福又達早在4月15日就已遞件申請輸入，4月26日完成國內性能測試，因此於29日給予核准，目前也還有四家業者提出申請，但都還在等候業者補件中。

國民黨籍立委林奕華日前於臉書提出質疑，表示上周27日她在立法院教育及文化委員會質詢衛福部政務次長薛瑞元時，當時薛說目前還沒有廠商前來申請家用唾液快篩試劑，結果指揮中心過兩天就宣布核准福又達家用唾液快篩，指揮中心前後說法不一。

陳時中今天解釋，福又達是在4月15日提出申請，4月19日獲食藥署通知補件，20日業者完成補件後，食藥署又在26日要求業者提供國內性能測試資料，最後業者於29日回傳測試資料後於當日核准。

陳時中指出，目前國內一共有5家業者申請唾液快篩試劑專案輸入，除福又達外，另外四家業者提出的時間都較晚，都是在21日提出申請，其中有一家於25日被食藥署通知補件，兩家26日被要求補件，一家於28日被要求補件，但至今都還沒收到業者的補件資料。