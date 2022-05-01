台鐵員工響應「五一不加班」，今（1）日表定列車全部停駛，不過台鐵便當照賣，而且還吸引民眾排長龍搶購。其中台北站一號店的便當中午12點半就完售。

台鐵局日前公告，五一勞動節當天中午包括台北站1號店、台北站2號店、板橋店、台中店、新烏日高鐵店、新左營店、高鐵左營店、高雄東門店、屏東店、七堵店、夢工場花蓮店、夢工場台東店等12家店仍正常賣便當。

今日中午位於台北車站內的台北站一號店便當仍熱賣，甚至排到對面的壽司店門口去。有民眾笑說一定要支持一下台鐵「本業」。工作人員則說是因為今天便當數量較少，確實比平常較早售完。

有民眾反映今天的80元便當排骨比較硬，肉也較薄，且不夠入味。台鐵附業營運中心總經理陳文川則回應表示，今天列車停駛，有些車站的便當須由火車運送，沒發車就沒辦法送便當，因此今天準備的份數確實較少。便當數量則沒有特別統計。

至於民眾說今日便當「味道變了」，懷疑便當也是「二線支援一線」，陳文川說，應該不會吧，他自己中午也是吃台鐵便當，味道都沒變。

今日台鐵附業營運中心是否也有同仁響應「五一合法休假」？陳文川說，有同仁響應國定假日不上班，他們都配合也尊重同仁意願。

臺北餐廳表示5/1便當製作數量上午1257個，下午預計700個，共1957個，占疫情期間週日產量約35 %。