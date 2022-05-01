味全龍昨天公布21名隊職員（含16名球員）進行居家隔離，16名球員中4名確診，但原有4快篩陽、8名密切接觸者，最新情況改為5快篩陽、7名密切接觸者，另外還公布「小龍女」啦啦隊中有1人確診、1人快篩陽性。

龍隊4月27日有6名隊職員快篩陽性，當天比賽緊急喊卡，龍隊並開始進行內部疫調，隔天公布預防性匡列11人，28、29日與中信兄弟的比賽恢復進行，不過昨天對職員居隔人數暴增至21人，16名球員中4人PCR確診、4人快篩陽性、8名密切接觸者，也達到聯盟疫情停賽標準，今天與樂天桃猿的比賽延賽。

今天龍隊再更新疫情狀況，隊職員總居隔人數目前維持21人，16名球員中的1名密切接觸者快篩「陰轉陽」，新增1名快篩陽性，最新情況為5快篩陽、7名密切接觸者。

另外龍隊還公布「小龍女」中有1人PCR確診、1人快篩陽性，龍隊表示，PCR確診女孩為27日出現輕微症狀，自行快篩陽性，28日PCR確診。另一女孩28日未值勤，29日值勤前與其他值勤女孩快篩均陰性，30日因喉嚨痛，快篩陽性。

龍隊也提到，28、29的比賽球團均已實施女孩休息室分流，當日值班女孩出勤前均快篩陰性。球團將隨時更新公告隊職員與啦啦隊員健康狀況，並提供必要協助，期盼所有隊職員家人早日康復。